150 ريالا غرامة.. تفاصيل قرار المرور السعودي بشأن الراكب الأمامي

تولى المملكة العربية السعودية ، اهتماما كبيرا بملف بموضوع سلامة الطرق وضرورة الحفاظ على السلامة العامة الجميع، لذا تتخذ من وقت إلى آخر إجراءات إضافية لتعزيز أمن وسلامة الطرق.





وأفاد « المرور السعودي »، اليوم السبت، بأنَّ عدم ربط حزام الأمان للراكب في المقعد الأمامي بجوار السائق يعدّ مخالفةً وفقًا لنظام المرور، مشيرًا إلى أنَّ مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تُطبَّق على المركبات كافة.





وقال « المرور السعودي » عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على عدم تطبيق ذلك مخالفة تحرر بحقهم.





جاء ذلك ردًا على استفسار ورده من أحد المتابعين، قال فيه: « هل عدم ربط الراكب في الأمام حزام الأمان يعدّ مخالفة».





كما أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنّ مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تُطبق على المركبات كافة.





جاء ذلك في ردها على سؤال مُغرِّد عبر حساب «المرور السعودي» على «تويتر» قائلا: «حصلت على مخالفة حزام والسيارة قديمة ليس لها استثناء».





وأجابت إدارة المرور: «مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق».





يذكر أن إدارة المرور، قد أوضحت في وقت سابق أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدّها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.





ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي، حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوَّضين بقيادتها.





وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف).