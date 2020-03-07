وفاة عضوة بالبرلمان الإيراني بسبب فيروس كورونا

أفادت وكالة "تسنيم'' الإيرانية، اليوم السبت، بوفاة النائب في البرلمان الإيراني عن طهران، فاطمة رهبر، من جراء إصابتها بفيروس كورونا.





وبحسب الوكالة، فقد دخلت فاطمة رهبر في غيبوبة، جراء إصابتها بفيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" إلى 124 بعد وفاة 17 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة.





وفرضت السلطات الإيرانية، قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.





توقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.





وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع صوتي مسرب لمسؤول إيراني يقول فيه إن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا أكبر بكثير من العدد المعلن، لافتا إلى أنه تم دفن أكثر من 100 جثة في مقبرة واحدة بسبب التفشي الخطير لفيروس كورونا في إيران.











