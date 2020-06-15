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أخبار العالم

شاهد.. الجيش الروسي يسقط 45 طائرة لمليشيات أردوغان في سوريا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأثنين، لقطات مصورة توثق إسقاط منظومة الدفاع الجوي الروسية "تور"، لأكثر من 45 طائرة تابعة لمسلحين موالين لتركيا داخل الأراضي السورية. 

وقال رئيس الدفاع الجوي بالقوات البرية الروسية، ألكسندر ليونوف، في تصريحات مع مجلة الدفاع الوطني الروسية: "منذ بداية مهمة المناوبة القتالية لمركبات منظومة تور، أصيبت أكثر من 45 طائرة مسيرة محلية الصنع" للمسلحين ".

وأضاف: " نظام الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى "تور" في القوات البرية بتعديلاته المختلفة، يعد الوسيلة الرئيسة للتصدي لعناصر من الأسلحة الدقيقة والطيران الحربي التكتيكي".

وتابع: " هذه المنظومة تؤمن المواقع في سوريا بالتعاون مع منظومتي، "إس – 400" و"بانتسير – إس".

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