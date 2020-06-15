هيدي كرم تنشر صورة لابنتها.. والجمهور يعلق: شبهك جدا

نشرت النجمة هيدى كرم ، صورة جديدة لابنتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالتالى:





شبهك جدا، جميلة ماشاء الله، ربنا يحميها، ايه السكر دا، شبهك يا هيدي.





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يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.



