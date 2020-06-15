AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هيدي كرم تنشر صورة لابنتها.. والجمهور يعلق: شبهك جدا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:15 ص
أبنت هيدي كرم
أبنت هيدي كرم
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت النجمة هيدى كرم، صورة جديدة لابنتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هيدي كرم على الصورة: "أميرتي الجميلة".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالتالى:

 شبهك جدا، جميلة ماشاء الله، ربنا يحميها، ايه السكر دا، شبهك يا هيدي.

اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

View this post on Instagram

My lovely princess @mayanegarine

A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مشاجرة بين هيدي كرم ووالدتها لهذا السبب

بسبب كورونا.. مشاجرة بين هيدي كرم ووالدتها.. شاهد

هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بتحيا مصر.. ومطرب الأغنيه يعلق "فيديو"

لحظة مش ممكن تتنسى.. هايدى كرم تتحدث عن ابنة شقيقتها

شاهد... أحدث هدية لـ هيدي كرم

هيدي كرم تروج لـ برنامج راجل واتنين ستات وتعلن موعد عرضه.. شاهد

ترشيحاتنا

هيدي كرم تنشر صورة لابنتها.. والجمهور يعلق: شبهك جدا

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

الكيلو ب22 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-6--٢٠٢٠

الفنكوش.. تعليق شعبة المستلزمات الطبية على بوابات التعقيم الإلكترونية.. فيديو

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كافح المرض 37 يوما.. تعرف على أصغر ناج من كورونا في بريطانيا

الاستهتار وقلة الوعي.. خبير مناعة يكشف أسباب خطيرة لزيادة أعداد وفيات كورونا فى مصر

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة