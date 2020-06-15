تعقيم مستشفي عزل الأقصر العام عقب خروج عدد من متعافي كورونا

شهدت مستشفي الاقصر العام ، اليوم الاثنين ، عمليات تعقيم وتطهير، عقب خروج حالات المتعافين من فيروس كورونا " كوفيد -19" ، حيث تم تعقيم اقسام الحجز والعناية المركزة و الصالات وغرف الاشعة والتحاليل .

واحتفل مستشفي الأقصرالعام ، منذ يومين بشفاء وخروج 13 حالة من المتعافين من فيروس كورونا " كوفيد - 19 " وذلك عقب تحويل المستشفي الى مكان عزل للحجر الصحي .

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وذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم العلاجي والنفسي بالمستشفي والتي جاءت نتائجهم من ايجابية الى سلبية في نهاية المطاف.

وقدم الدكتور محمد مجاهد نائب مدير مستشفي العزل ، الشكر لكل العاملين من تمريض برئاسة هدى امين وعمال وافراد امن على جهدهم المبذول تجاه المرضي ، مؤكدا أنه لا يقلون أهمية عن الأطباء فى علاج المرضي ، مشيرا إلى ان فرحة الخروج عمت أرجاء المستشفى .