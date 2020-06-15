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محافظات

تعقيم مستشفي عزل الأقصر العام عقب خروج عدد من متعافي كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:27 ص
مستشفى الاقصر العام
مستشفى الاقصر العام
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شمس يونس

شهدت مستشفي الاقصر العام ، اليوم الاثنين ، عمليات تعقيم وتطهير، عقب خروج حالات المتعافين من فيروس كورونا " كوفيد -19" ، حيث تم تعقيم اقسام الحجز والعناية المركزة و الصالات وغرف الاشعة والتحاليل .

واحتفل مستشفي الأقصرالعام ، منذ يومين بشفاء وخروج 13 حالة من المتعافين من  فيروس كورونا " كوفيد - 19 " وذلك عقب تحويل المستشفي الى مكان عزل للحجر الصحي .

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وذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم  العلاجي والنفسي بالمستشفي والتي جاءت نتائجهم من ايجابية الى سلبية في نهاية المطاف.

وقدم الدكتور محمد مجاهد نائب مدير مستشفي العزل ، الشكر لكل العاملين من تمريض  برئاسة هدى امين وعمال وافراد امن على جهدهم المبذول تجاه المرضي ، مؤكدا أنه لا يقلون أهمية عن الأطباء فى علاج المرضي ، مشيرا إلى ان فرحة الخروج عمت أرجاء المستشفى .

تعقيم مستشفي عزل الأقصر العام عقب خروج عدد من متعافي كورونا
تعقيم مستشفي عزل الأقصر العام عقب خروج عدد من متعافي كورونا
تعقيم مستشفي عزل الأقصر العام عقب خروج عدد من متعافي كورونا
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