AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة النشاط الرياضي .. مؤتمر صحفي مهم لوزيري الرياضة والإعلام خلال ساعات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:28 ص
صورة أرشيفية لوزيري
صورة أرشيفية لوزيري الرياضة والإعلام
Advertisements
عمرو الحلوانى



يعقد اليوم الاثنين وزيرا الشباب والرياضة والاعلام مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الاعلام للاعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

ويتضمن المؤتمر الذى يحضره المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الاعلان عن كافة التفاصيل والاجراءات الاحترازية التى اعدتها اللجنة الطبية التى شكلها وزير الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان لاعداد خطة محكمة ومتكاملة بتلك الإجراءات الاكتر لضمان سلامة الجميع مع عودة النشاط الرياضى وفقا التقديرات التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء.

واوضح الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان عودة النشاط سيكون بشكل تدريجي مدروس حيث سيتم تقسيم الفترات الزمنية للجانب الادارى بالاضافة الى السماح للأندية بتلقى الاشتراكات الخاصة بتجديد العضويات للمساهمة فى حصول الأندية على دخل مادى فى ظل ازمة كورونا التى أثرت على كافة الهيئات والمؤسسات فى العالم اجمع.

 

كما أشار الوزير الى أن الفتح التدريجى يتيح للأندية ومراكز الشباب خلال الأسبوعين المحددين فى تطهير كافة الاماكن والصالات والغرف التى من المقرر استخدامها مع البدء فى النشاط الرياضي من جديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطريق إلى طوكيو 2021 .. الأولمبية تنتهى من وضع تصور لإعداد أبطال مصر

الأولمبية تشارك في ندوة مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات فيروس كورونا.. صور

وزير الرياضة يشارك فى اجتماع اللجنة الأولمبية لمناقشة عودة النشاط الرياضى.. صور

صبحي يشهد استعراض سيناريوهات الخطة الطبية لعودة النشاط الرياضي فى"الأولمبية"

عودة النشاط الرياضي 15 يونيو.. برلماني يوضح الإجراءات الاحترازية في الملاعب ضد كورونا

إقامة المباريات دون جماهير.. برلماني يكشف شروط عودة النشاط الرياضى فى 15 يونيو

ترشيحاتنا

15 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب خلال أسبوع.. يتصدر نشرة صباح البلد الاقتصادية

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة

الجيش الليبي: أردوغان فشل في السيطرة على نفط ليبيا بعد محاولات كثيرة.. ولم نزرع الألغام

بين مؤيد ومعارض .. هاشتاج سارة حجازي يتصدر تويتر

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

320 كيلوجرام.. كورونا تزيد من وزن شاب بشكل مبالغ فيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كافح المرض 37 يوما.. تعرف على أصغر ناج من كورونا في بريطانيا

الاستهتار وقلة الوعي.. خبير مناعة يكشف أسباب خطيرة لزيادة أعداد وفيات كورونا فى مصر

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة