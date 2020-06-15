عودة النشاط الرياضي .. مؤتمر صحفي مهم لوزيري الرياضة والإعلام خلال ساعات





يعقد اليوم الاثنين وزيرا الشباب والرياضة والاعلام مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الاعلام للاعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن المؤتمر الذى يحضره المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الاعلان عن كافة التفاصيل والاجراءات الاحترازية التى اعدتها اللجنة الطبية التى شكلها وزير الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان لاعداد خطة محكمة ومتكاملة بتلك الإجراءات الاكتر لضمان سلامة الجميع مع عودة النشاط الرياضى وفقا التقديرات التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء.



واوضح الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان عودة النشاط سيكون بشكل تدريجي مدروس حيث سيتم تقسيم الفترات الزمنية للجانب الادارى بالاضافة الى السماح للأندية بتلقى الاشتراكات الخاصة بتجديد العضويات للمساهمة فى حصول الأندية على دخل مادى فى ظل ازمة كورونا التى أثرت على كافة الهيئات والمؤسسات فى العالم اجمع.

كما أشار الوزير الى أن الفتح التدريجى يتيح للأندية ومراكز الشباب خلال الأسبوعين المحددين فى تطهير كافة الاماكن والصالات والغرف التى من المقرر استخدامها مع البدء فى النشاط الرياضي من جديد.