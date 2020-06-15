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أصل الحكاية

تحفة معمارية علي أنقاض كازينو.. ماذا تعرف عن قصة بناء برج المياه بالرياض

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:56 م
برج المياه بالرياض
برج المياه بالرياض
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محمود نوفل
برج المياه مبني اشتهرت به مدينة الرياض السعودية منذ فترات طويلة منذ إنشائه في العام 1971 حيث بُني علي شكل مخروطي لتخزين المياه الواردة إليه من الآبار الجوفية تلبية للحاجة الزائدة على الماء آنذاك من سكان العاصمة السعودية الرياض.

قصة هذا البرج والذي يعد من أهم المعالم السياحية و الحضارية التي توجد في مدينة الرياض و ذلك لأنه قد تم تشييده بداية من الأعلى إلى الأسفل حيث تم تشييد خزان للمياه عملاق يحمل بداخله كمية كبيرة من المياه الجوفية و التي تصل إلى أكثر من ألف متر مكعب من المياه تقريبا.

علي أنقاض كازينو الرياض والذي كان يُعد ملتقي للأصدقاء وتقديم المشروبات فيه بُني برج المياة بتصميم من مهندس سويدي يُدعي ساوني ليسدون وبتنفيذ من إحدي شركات ألمانيا الغربية أنذاك وتحت اشراف وزارة الزراعة والمياة السعودية كما اشار الفيديو الذي بثته دار الملك عبد العزيز .

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وبطريقة مثيرة للإعجاب تعجًب منها ابناء الرياض انذاك فقد بني البرج من أعلي الي سفل حيث كان الشكل الإسطواني الموجود في الأعلي كان اول جزء بُني ووضع علي الأرض، ثم بدأ البرج يرتفع تدريجيا وكأنه نبت من الأرض .

وبرج المياه السعودي والذي يعد تحفة معمارية تمتاز بها العاصمة السعودية الرياض بُني عمود إسطواني  أعلى القاعدة الخرسانية المسلحة و التي يصل عمقها إلى حوالي أكثر من سبعة عشر متر تحت الأرض ، ليكون مركزا لتوزيع المياه علي الأحياء الجديدة  مثل  حي الشميسي و الملز و منفوحة و غيرها التي جاءت كنتيجة طبيعية لتمدد العاصمة الجديدة " الرياض " والتي كانت نحو الازدهار التوسع العمراني مما  أدي للتفكير في تشييد خزان عملاق للمياه.

جدير بالذكر ان برج المياه السعودي يحتوي على خزانين الأول هو الحد الأقصى من استيعابه للمياه يصل إلى اثنا عشر ألف متر مكعب من المياه حيث أنه يصل منسوب المياه به إلى حوالي واحد و خمسون متر فوق سطح الأرض و الثاني هو خزان علوي حيث يعمل على زيادة قوة ضغط المياه و ذلك في أوقات استخدام و سحب المياه بطريقة قصوى و يستوعب حوالي ثلاثة مائة و خمسون متر مكعب تقريبا من المياه تقريبا كما أنه يصل الحد الأقصى به من منسوب المياه حوالي ثمانية و خمسون مترا فوق سطح الأرض .
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