تحفة معمارية علي أنقاض كازينو.. ماذا تعرف عن قصة بناء برج المياه بالرياض

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وبطريقة مثيرة للإعجاب تعجًب منها ابناء الرياض انذاك فقد بني البرج من أعلي الي سفل حيث كان الشكل الإسطواني الموجود في الأعلي كان اول جزء بُني ووضع علي الأرض، ثم بدأ البرج يرتفع تدريجيا وكأنه نبت من الأرض .