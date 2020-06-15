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محافظات

ضبط 55 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع بشبرا الخيمة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنع لإنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية في شبرا الخيمة بدون ترخيص ومن خامات مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق مستغلا حاجة المواطنين الى استخدام الكمامات.


تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تلقت اللواء جمال الرشيدى مديرية أمن القليوبية اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد قيام حملة مشتركة من المسطحات والتموين على المصانع.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملابس جاهزة بدائرة القسم يقوم بتصنيع الكمامات حيث تم ضبط 55 ألف كمامة و400 قطعة مستلزمات طبية.
وتبين قيام القائمين على المصنع باستخدام خامات مجهولة المصدر لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم التحفظ على المصنع والإنتاج وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
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