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حوادث

بعد رشه للفراولة بالمبيدات.. تسمم حداد فى طوخ

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:21 م
مستشفى طوخ
مستشفى طوخ
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إبراهيم الهوارى
أصيب حداد بحالة من التسمم اثر تناوله وجبة من الطعام دون غسل يديه من آثار المبيد الحشرية عقب قيامه برش محصول فراولة بقرية الدير دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
وعلى الفور تم نقل المصاب للمستشفى وتم عمل الاسعافات الاولية له وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من المستشفى بوصول "أ.ع.ا" 19 سنة حداد في حالة إعياء شديدة نتيجة تناوله مادة سامة تم اخطار اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ النقيب حسام الحسيني معاون المباحث.
وتوصلت التحريات إلى أن المصاب كان يقوم برش محصول فراولة الخاص به بمبيد حشري وعقب الانتهاء مه جلس مع أحد أفراد اسرته وتناول وجبة الطعام دون ان يقوم بغسل يديه وهي ملوثة بالمبيد الحشري.
وعقب ذلك الطعام شعر بألم في البطن واصيب بحالة من التسمم ونقل على إثر ذلك للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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