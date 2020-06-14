بسبب لعب الأطفال .. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بطوخ



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين من أهالى كفر النخلة دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.







وانتقل الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ إلى مكان الواقعة وتبين نشوب المشاجرة بين طرف أول " أ م ع " موظف لقى مصرعه إثر إصابته بجروح قطعية بالصدر و" م م ع " عامل مصاب بجروح قطعية باليد.







وطرف ثان " ف ا خ " بالمعاش و" ه ف ا "، عامل و " ال ف ا " ، مدرس مصاب بنزيف داخلى بالمخ وجميعهم مقيمين بكفر النخلة دائرة المركز وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

