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اقتصاد

بتكلفة 655.4 مليون جنيه .. مركز تحديث الصناعة ينفذ 9 مشروعات لتطوير القطاع الصناعي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:04 م
ولاء عبد الكريم
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة نفذت من خلال مركز تحديث الصناعة في الفترة من 2014 إلى 2020، عدد 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الانتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية بالإضافة إلى تحسين الانتاجية .

وأضافت نيفين جامع:" أن التكلفة الاجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية ، قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي الى جانب تدريب وتأهيل 413 من اصحاب الاعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات".


ولفتت إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية

وأشارت إلى تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية بقيمة 57 مليون جنيه فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية.
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