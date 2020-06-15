بتكلفة 655.4 مليون جنيه .. مركز تحديث الصناعة ينفذ 9 مشروعات لتطوير القطاع الصناعي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة نفذت من خلال مركز تحديث الصناعة في الفترة من 2014 إلى 2020، عدد 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الانتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية بالإضافة إلى تحسين الانتاجية .
وأضافت نيفين جامع:" أن التكلفة الاجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية ، قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي الى جانب تدريب وتأهيل 413 من اصحاب الاعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات".
ولفتت إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية
وأشارت إلى تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية بقيمة 57 مليون جنيه فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية.