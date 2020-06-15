التصديري للصناعات الكيماوية: تأهيل دخول شركات جديدة لسد احتياجات القطاع

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن خطة طموحة يعكف المجلس على صياغتها حاليا للحفاظ على الأرقام التصديرية التي حققها المجلس خلال العام الماضي على الأقل ومواصلة تحقيق الأهداف الموضوعية رغما عن حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.





أضاف أبو المكارم،أنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطه سير العمل خلال الأشهر المقبلة وذلك للحيلولة دون تفاقم الاثار السلبية لفيروس كورونا علي القطاع والصناعات.





الاسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم اجمع. وأشار رئيس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أنه يجري حاليا بحث إمكانية الاستفادة من الظروف الحاليّة وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديده من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات اإضافة الي الحفاظ عليوعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم اجمع.





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التصنيع والإنتاج المحلي وزياده قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحلية والحد من الواردات. وأكد أبو المكارم أهمية وضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجيه المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمة الأساسية له وإنما ايضا خدمة الصادرات من خلال التركيز علي تعميقوزياده قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحلية والحد من الواردات.





وكشف ابو المكارم عن خفضا نسبته ٣٨٪‏ في واردات الصناعة خلال الأشهر الماضية متضمنة خامات ومستلزمات انتاج يسعي المجلس الي تعويضها بمكونات ومنتجات محلية.





الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات واختراق اسواق جديدة بفضل الاسعار التنافسية الجديده للصادرات المصرية. ووفقا له فان كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض مايتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعمله الأجنبيه بمراد خام محلية وهو ما من شأنه ان يقلل التكلفه حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من اعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعملة اجنبية وخلافه مما يترتب عليه تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وادخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلالومتناهية الصغر وزيادة الصادرات واختراق اسواق جديدة بفضل الاسعار التنافسية الجديده للصادرات المصرية.





وكشف ابو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الازمة الحاليّة تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزيادة صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصرية علي منصات البيع الالكترونية الدولية اسوه بالمصانع الاسيويه التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.





ازمه كورونا علي الصناعه وعلي انخفاض الطلب علي الصادرات خلال الاونه الحاليّه وتفعيل صندوق الطواريء لصرف اساسيات العماله والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة وطالب بمد فتره السماح المتاحه للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثيرعلي الصناعه وعلي انخفاض الطلب علي الصادرات خلال الاونه الحاليّه وتفعيل صندوق الطواريء لصرف اساسيات العماله والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة





وقال ابو المكارم إن ماحدث يعد فرصه ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله الي مختلف القطاعات الصناعيه بمستوياتها وأنواعها المختلفه من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفيه بدون الحاجه للذهاب الي البنك ( مثل أتاحه التقديم علي القروض ، دفع الفواتير ، تقسيط المنتجات وغيرها ) عن طريق تطبيقات الهاتف





التجاره الإليكترونية توسعا تاريخيا خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للاسواق والهايبر ماركت يعد فرصة ذهبية لاعا دة ا لنظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمة الالكترونية لسلاسل الامداد. وتوقع ابو المكارم ان تشهدتوسعا تاريخيا خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للاسواق والهايبر ماركت يعد فرصة ذهبية







