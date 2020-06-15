AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: تأهيل دخول شركات جديدة لسد احتياجات القطاع

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:45 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن خطة طموحة يعكف المجلس على صياغتها حاليا للحفاظ على الأرقام التصديرية التي حققها المجلس خلال العام الماضي على الأقل ومواصلة تحقيق الأهداف الموضوعية رغما عن حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا. 

وأضاف أبو المكارم،أنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطه سير العمل خلال الأشهر المقبلة وذلك للحيلولة دون تفاقم الاثار السلبية لفيروس كورونا علي القطاع والصناعات. 

وأشار رئيس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أنه يجري حاليا بحث إمكانية الاستفادة من الظروف الحاليّة وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديده من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات اإضافة الي الحفاظ علي الاسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم اجمع. 


وأكد أبو المكارم أهمية وضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجيه المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمة الأساسية له وإنما ايضا خدمة الصادرات من خلال التركيز علي تعميق التصنيع والإنتاج المحلي  وزياده قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحلية والحد من الواردات. 

وكشف ابو المكارم عن خفضا نسبته ٣٨٪‏ في واردات الصناعة خلال الأشهر الماضية متضمنة خامات ومستلزمات انتاج يسعي المجلس الي تعويضها بمكونات ومنتجات محلية. 

ووفقا له فان كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض مايتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعمله الأجنبيه بمراد خام محلية وهو ما من شأنه ان يقلل التكلفه حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من اعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعملة اجنبية وخلافه مما يترتب عليه تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وادخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات واختراق اسواق جديدة بفضل الاسعار التنافسية الجديده للصادرات المصرية. 

وكشف ابو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الازمة الحاليّة تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزيادة صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصرية علي منصات البيع الالكترونية الدولية اسوه بالمصانع الاسيويه التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية. 

وطالب بمد فتره السماح المتاحه للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير ازمه كورونا علي الصناعه وعلي انخفاض الطلب علي الصادرات خلال الاونه الحاليّه وتفعيل صندوق الطواريء لصرف اساسيات العماله والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة 

وقال ابو المكارم إن ماحدث يعد فرصه ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله الي مختلف القطاعات الصناعيه بمستوياتها وأنواعها المختلفه من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفيه بدون الحاجه للذهاب الي البنك ( مثل أتاحه التقديم علي القروض ، دفع الفواتير ، تقسيط المنتجات وغيرها ) عن طريق تطبيقات الهاتف 

وتوقع ابو المكارم ان تشهد التجاره الإليكترونية توسعا تاريخيا خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للاسواق والهايبر ماركت يعد فرصة ذهبية لاعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمة الالكترونية لسلاسل الامداد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع المجلس التصديرى للكيماويات لوضع خطة لزيادة الصادرات الأسبوع المقبل

أبو المكارم: انخفاض واردات مصر من الخامات بنسبة 38٪ وتعويضها محليا بسبب كورونا

التصديرى للكيماويات: نسعى لتعويض انخفاض حجم الصادرات لـ أمريكا وأوروبا بالسوق الأفريقية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهدد بإغلاق قناة الأهلي.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج

بكين تواجه خطرا كبيرا .. كورونا يهاجم 11 منطقة و3 مقاطعات تعلن حالة طوارئ حرب | فوتو جاليري

لو هتتجوز في ظل كورونا .. مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

خبير أمريكي يحذر: الموجة الثانية لكورونا بدأت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ليدي جاجا بـ كمامة وإطلالة مثيرة

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه