طالب باعتباره إرهابيا..حزب تونسي: حركة النهضة الإخوانية تتواصل مع إرهابيين في السجون

كشفت النائبة في البرلمان التونسي عبير موسي، عن وجود فساد في وزارة العدل التي تسيطر عليها حركة النهضة الإخوانية، مؤكدة أن نواب الحركة يتنقلون ليلا في سجون تونس.





ووفقًا لـ"العربية"، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان، إن مصلحة السجون تسهل الزيارات السرية لنواب النهضة لإرهابيين معتقلين.





ودعت التونسيين إلى عدم الخوف من حزب "النهضة"، مطالبة وزارة العدل بالتحقيق بشفافية في نشاطات الحركة.





وبشأن التهديد بالاغتيال، أوضحت أنها التقت بمسؤولي مكتب مكافحة الإرهاب للنظر في التهديدات التي تلقيتها باغتيالها عن طريق سيارة مفخخة.



