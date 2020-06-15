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أخبار العالم

وزير الإعلام الأردني يعلن بشرى سارة بشأن إصابات كورونا في البلاد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:41 م
وزير الإعلام الأردني
وزير الإعلام الأردني
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شيماء مصطفى
أكد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أن البلاد تقف اليوم على عتبة التعافي من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مستوى خطورته في البلاد أصبح معتدلا.

وأضاف العضايلة في مؤتمر صحفي، أن الأردن يستند الآن إلى تجربة برصيد جيد من إجراءات الحماية من الوباء والتكيف مع انعكاساته، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار إلى أن البلاد أصبحت اليوم في مستوى معتدل الخطورة، وتشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحلية تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحية، ما يدفعها للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل  8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961.
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