الصحة العالمية تكشف أسبابا غير متوقعة لظهور كورونا مرة أخرى في الصين .. فيديو

أكد الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن وصول أي دولة لصفر إصابات في فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد لا يعني انتهاء الفيروس فيها، متابعا أنه لا يعني أيضا الخروج من الخطر بالعكس عليها الزيادة من الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامة.





وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الاثنين، أن ظهور حالات جديدة في دولة الصين من الممكن أن يكون لحالات وافدة، متابعا أنه بعض الحالات منظمة الصحة لا تستطيع اكتشافها، وبالتالي تكون كامنة وبعد فترة تظهر.

وأكد المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المرض الذي نواجهه بدا في بؤرة واحد في ووهان في الصين وانتشر بعدها، وهذا الفيروس نوع واحد، مؤكدا أن عدة سلالات وفكرة تحوره فيه بسيط جدا ونسبته 10%.





ولفت الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن لم يحدث أي تغير جوهري في سلوك الفيروس حتى الآن، متابعا أنه غير متوقع حدوث تغير كبير في الفترة الزمنية القليلة المقبلة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك دولا تأخرت قليلا في تطبيق الإجراءات وتسببت في إصابات بالملايين للبشر، وبمجرد تطبيق الإجراءات ساعد على انحصار عدد الإصابات.



