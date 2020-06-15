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قناة السويس تعلن عن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والمعديات بمدن القناة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:55 م
قناة السويس
قناة السويس
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انجي هيبة
وجهت هيئة قناة السويس عناية المواطنين بتعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ١٥ يونيو وحتى ٢٩ يونيو القادم. 


يشمل التعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.


فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث طبقا لجداول تشغيل تلائم احتياجات عبور المركبات و النقل، حيث تعمل أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.


و تعمل أنفاق ٣يونيو ببورسعيد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً ، فيما يعمل نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس من الرابعة صباحا وحتى الثامنة مساءا.


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على أن يستمر العمل به على مدار الـ٢٤ ساعة لنقل المواد المستثناة طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً. 
قناة السويس تعلن عن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والمعديات بمدن القناة
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