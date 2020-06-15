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وزير الشباب والرياضة: فتح الاشتراكات ببعض الأندية وسط تطبيق الإجراءات الوقائية اليوم ..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:10 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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إبراهيم القادري
قال أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إنه تمت دراسة جميع الجوانب الخاصة بعودة النشاط الكروي وفق تعليمات لجنة طبية عليا بالتنسيق مع وزارة الصحة.


وأضاف وزير الرياضة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "اليوم قمنا بإصدار خطوات محددة لعودة الأنشطة الرياضية، وهناك مرونة شديدة في الخطة ولكن من دون الإخلال بالصحة العامة".


وأوضح أشرف صبحي "حددنا اليوم 6/15 موعدا لفتح الأندية ومراكز الشباب، وقمنا بتجهيزها وتهيئتها وتعقيمها قبل فتحها". 


وتابع وزير الرياضة "اليوم قامت بعض الأندية بفتح الاشتراكات ولكن باتباع جميع الإجراءات الوقائية المفروضة عليها".


وأكد وزير الرياضة، أن "الأندية ستؤهل لاعبيها استعدادا لعودة الأنشطة الرياضية يوم 7/1، ومن الممكن أن نبدأ في ألعاب الأثقال والمضرب كتأهيل ومنافسة".
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