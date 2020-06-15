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أحمد موسى: اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من أجل أبنائنا في ليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى  من اجل حل مشكلة تعذيب المصريين في ليبيا.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تحرك مصري على اعلى مستوى مع الأشقاء في ليبيا  من أجل أبنائنا في ليبيا الذين تعرضوا للتعذيب على يد مليشيا الإرهابيين".

 
وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  على كل واحد في ليبيا  التعامل مع المصريين بأفضل معاملة مثلما يتعامل الليبيين في مصر ونحن نعتبرهم أشقاء لنا".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  هناك اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من اجل أبنائنا في ليبيا وهناك تعاون من الأشقاء في ليبيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الأشقاء في ليبيا مقدرين لحسن معاملة الليبيين المتواجدين في مصر ، والتدخل المصري يحل أزمة المصريين في ليبيا ".
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