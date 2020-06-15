أحمد موسى: اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من أجل أبنائنا في ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من اجل حل مشكلة تعذيب المصريين في ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تحرك مصري على اعلى مستوى مع الأشقاء في ليبيا من أجل أبنائنا في ليبيا الذين تعرضوا للتعذيب على يد مليشيا الإرهابيين".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" على كل واحد في ليبيا التعامل مع المصريين بأفضل معاملة مثلما يتعامل الليبيين في مصر ونحن نعتبرهم أشقاء لنا".









وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من اجل أبنائنا في ليبيا وهناك تعاون من الأشقاء في ليبيا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الأشقاء في ليبيا مقدرين لحسن معاملة الليبيين المتواجدين في مصر ، والتدخل المصري يحل أزمة المصريين في ليبيا ".