السدود الصينية والصراع الإقليمي في شرق أفريقيا

فى إطار مبادرة الحزام والطريق انتظمت الشركات الصينية والمؤسسات المالية والحكومة في بناء سدود كبيرة بمليارات الدولارات في أفريقيا . يساور المجتمع المدني وحركات الشعوب المتضررة من السد القلق من أن سجل الصين الضعيف في حماية حقوق الإنسان والبيئة قد يعني مشاكل للأنهار الأفريقية التي تستهدف الآن شركات السدود الصينية.









أفريقيا هي مصدر متزايد من المواد الخام للقطاع الصناعي في الصين وكذلك سوق للسلع الصينية. تشارك الشركات الصينية بشكل كبير في استخراج النفط والمعادن وقطع الأخشاب وكذلك في بناء البنية التحتية الكبيرة . والسدان فى شرق افريقيا اللذان تعمل عليهما الصين هما : السودان، سد مروي 1250 ميغاواط على الشلال الرابع للنيل هو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في السودان. تم تمويل المشروع من قبل ممولين صينيين وعرب ، وبنته شركات صينية وألمانية وفرنسية. لم يتم إجراء تقييم الأثر البيئي المناسب. أدى الخزان الذي يبلغ طوله 174 كيلومترًا إلى تشريد أكثر من 50.000 شخص من وادي النيل الخصب إلى المواقع الصحراوية القاحلة ، وغمر الكنوز الأثرية الفريدة. وقوبلت احتجاجات المجتمعات المتضررة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.









في عام 2010 ، تعاقدت الحكومة السودانية مع شركة سينوهيدرو الصينية لبناء سد كجبار بقدرة 360 ميجاوات على الشلال الثالث للنيل. سيعمل السد على تشريد ما لا يقل عن 10000 شخص. يقع المشروع على أراضي النوبة ويهدد بمحو مشاريع السد المتعاقبة. في عام 2010 ، تعاقدت الحكومة السودانية أيضًا مع شركتين صينيتين أخريين لبناء سد شريك على الشلال الخامس للنيل ، ومشروع للطاقة المائية والري على نهر عطبرة في شرق السودان.









في عام 2015 ، وقع السودان والمملكة العربية السعودية على اتفاقية لتطوير سدتي كجبار ودال ، والتي سيتم بناؤها على الشلال الثالث والثاني للنيل ، في شمال السودان. 2-. أثيوبيا : وقد انشأ المقاولون الصينيون 300 MW Tekeze سد لتوليد الطاقة الكهرومائية. قامت الشركة الوطنية الصينية للموارد المائية وهندسة الطاقة الكهرومائية (CWHEC) ببناء السد الخرساني الرئيسي لتكيزي ، الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترًا ، أحد أطول السدود في أفريقيا. بعد أن رفض البنك الدولي والعديد من البنوك الأخرى الانخراط في سد غيبي الثالث على نهر أومو ، وافق أكبر بنك في الصين ICBC على قرض بقيمة 500 مليون دولار لعقد المعدات الصينية للمشروع.









بدأ مشروع Gibe III في توليد الكهرباء في أكتوبر 2015. من المتوقع أن يكون لتشغيل السد آثار اجتماعية وبيئية مدمرة على وادي أومو السفلي ومنطقة بحيرة توركانا. قامت شركة Gezhouba للمياه والطاقة الصينية ببناء سد الطاقة الكهرومائية Amerti-Neshe بقدرة 90 ميجاوات على نهر Neshi. تم سد السد الذي تبلغ تكلفته 137.8 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2011. وقد أعربت شركة سينوهيدرو الصينية عن اهتمامها بمشروع Gibe IV على نهر أومو.









تقرير جديد يحذر من أن قروضها لسد غيبي الثالث ومشاريع الري على نهر أومو تهدد الآن بسحب الصين إلى صراع إقليمي متفجر بين الجماعات المسلحة جيدًا في كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان. لقد غطت الآثار التي تلوح في الأفق من III سد جيبي و مزارع قصب السكر التي ترتبط بها على النظم الإيكولوجية الهشة للأومو السفلى وادي وبحيرة توركانا و500،000 شخص من السكان الأصليين الذين يعتمدون عليها. ودراسة علمية جديدة نشرتها شركة الأنهار الدولية تم الكشف عن التأثيرات الاجتماعية والبيئية للمشروع وفحص الآثار السلبية للأزمة البيئية الوشيكة على أمن المنطقة الحدودية المتقلبة في إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان.









بناء على تقرير أعد من جانب عالم المياه شون أفيري لمركز الدراسات الأفريقية بجامعة أكسفورد ، تم توضيح كيف ستؤثر السد على النظم البيئية الفريدة لوادي أومو السفلي وبحيرة توركانا. سيوقف السد الفيضان السنوي لنهر أومو ، الذي يحافظ على الزراعة والرعي ومصايد الأسماك في المنطقة. سيؤدي ملء خزان جيبي 3 إلى خفض منسوب مياه بحيرة توركانا بمقدار مترين. ستحول مزارع السكر 28 في المائة على الأقل من التدفق السنوي لنهر أومو ، وتخفض مستوى مياه البحيرة بما لا يقل عن 13 مترًا.









ويشير التقرير وفق احسن التقديرات إلى أن بحيرة توركانا ستفقد أكثر من نصف حجمها الحالي ، وسوف ينخفض منسوب المياه بمقدار 22 مترًا. هذا يمكن أن يقسم البحيرة إلى قسمين ، ومن المرجح أن يحول المياه في النصف الجنوبي من المياه المالحة بحيث تصبح غير صالحة للشرب. وتخلص البحث إلى أن "التأثير طويل المدى سيوازي ما حدث لبحر آرال في آسيا الوسطى" ، الذي امتصته مزارع القطن جافًا تقريبًا ، مما حول المنطقة إلى أرض سامة."









بعد عام 2006 ، حاولت الحكومة الإثيوبية جمع الأموال لمشاريع بمليارات الدولارات على نهر أومو من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم من الممولين الدوليين لعدة سنوات. بسبب الصراع الاقليمى الحاد لم يشارك أي من هؤلاء الممولين. تقدم البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) وفي أغسطس 2010 ووافقت على قرض لعقد توربين صيني بقيمة 500 مليون دولار لسد Gibe III في سبتمبر 2012 ، وقع بنك التنمية الصيني (CDB) مذكرة تفاهم مع شركة أثيوبيا للسكر للحصول على قرض آخر بقيمة 500 مليون دولار لبناء مصانع السكر في وادي أومو السفلي.









سيهدد سد غيب الثالث ومزارع السكر مواقع التراث العالمي في وادي أومو السفلي وبالقرب من بحيرة توركانا. في يونيو 2011 ، دعت لجنة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال البناء" في السد ، وشجعت الممولين الصينيين "على تعليق دعمهم المالي" حتى الاجتماع السنوي التالي للجنة في يونيو 2012. لم تستجب الحكومة الإثيوبية ولا ICBC لهذه الدعوة.. بمجرد اكتمال مشروعي السد والري ، قد تجد الصين نفسها في وسط صراع متصاعد ، لا يخدم مصالحها في المنطقة. أن "تدمير توركانا ، إذا استمر ، سيصبح سيئ السمعة مثل تدمير بحر آرال " . يعتمد الانتهاء من مشروع بمليارات الدولارات في وادي أومو السفلي على التمويل الدولي. لم يقم البنك المركزي العراقي ولا بنك التنمية المركزي بصرف قروضهما حتى الآن. الآن بعد أن أصبحت الآثار الاجتماعية والبيئية والأمنية المحتملة للمشاريع واضحة ، يجب على الحكومة الصينية إعادة النظر في مصالحها في المنطقة ، وتطلب من بنوكها سحب دعمها لكارثة اجتماعية وبيئية في طور التكوين.









ومن المعروف السكان الأصليون في وادي أومو السفلي وبحيرة توركانا فقراء للغاية ، لكنهم مسلحون جيدًا. لديهم تاريخ طويل من النزاعات على الموارد حول المياه ومصائد الأسماك وأراضي الرعي. وبحسب التقرير ، فإن هذه الصراعات سوف تتصاعد وقد تخرج عن نطاق السيطرة إذا تم الانتهاء من مشاريع السد والري. و ستسعى الجماعات المحلية النازحة من مصادر رزقها وأوطنها إلى البحث عن موارد على أراضي جيرانها في الحدود بين كينيا وإثيوبيا والسودان. بناءً على التاريخ الحديث للصراع بين المجتمعات المحلية في هذه المنطقة ، يمكن توقع رد فعلهم إلى حد كبير من خلال الغارات والحرب. والجماعات هناك جيدة التسليح ومستندة إلى ضغائن الماضي، وغالبا ما تنقسم بدعم من حكومات مختلفة وحكومات محلية والارجح الاعم أن تكون هذه الصراعات دموية ومستمرة.









بمجرد تشغيل المشاريع ستدهور الحاله الامنيه فى الشاطئ الشمالي لبحيرة توركانا من إثيوبيا إلى كينيا. سيتعين على شعوب مثل Dassanech اتباع الخط الساحلي إلى كينيا من أجل الحفاظ على وصولها إلى البحيرة. سيقلص تقلص بحيرة توركانا ألحاجزً بين شعوب الشاطئ الغربي وخاصة تركانا ، وسكان الشاطئ المجاور مثل الجبرا. من المرجح أن تدفع هذه الهجرات والصراعات الناس إلى المثلث المتنازع عليه بين كينيا وجنوب السودان وإثيوبيا . ستلجأ مجموعات من النازحين أيضًا إلى الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية ومخيمات المجاعة الريفية ، الأمر الذي سيولد عنفهم ويأسهم. ويجب التحذير من توترات ملتهبة عبر الحدود بين كينيا وإثيوبيا في الوقت الذي تم فيه العثور على النفط بالقرب من بحيرة توركانا.





وفى اطار عام ونظرا لاعتماد إفريقيا الكبير على الصين كمصدر للتمويل، تظهر المخاوف من أن تعانى الدول الإفريقية بشكل غير مقصود او غير مقصود «رهن» للاجنده الاستراتيجية العالمية للصين. أن القروض الصينية مضمونة بأصول طبيعية ذات أهمية استراتيجية ذات قيمة عالية على المدى الطويل (حتى وإن كانت تفتقر إلى الجدوى التجارية قصيرة الأجل). وعادة ما تأخذ القروض الصينية شكل «النقد مقابل الموارد». وفى مقابل التمويل وتأسيس البنية التحتية التى تحتاجها البلدان الأكثر فقرا، تطلب الصين وصولا مواتيا إلى أصولها الطبيعية او الموارد المعدنية إلى الموانئ او الاثنين معا. وعادة ما تعانى الدول المتلقية للقروض الاقتصادية من معدلات ائتمانية منخفضة، وتجد صعوبة فى الحصول على التمويل من السوق المالية العالمية.







