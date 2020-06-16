الـ كاف لم يظلم الزمالك.. فرج عامر: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي .. فيديو

أعرب المهندس فرج عامر، رئيس نادي

، عن اندهاشه الشديد من موقف

نادي الزمالك؛ بسبب تظلمه على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لمنح لقب نادي القرن للزمالك.

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