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رياضة

الـ كاف لم يظلم الزمالك.. فرج عامر: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي .. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:54 ص
فرج عامر
فرج عامر
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محمد رشاد
أعرب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اندهاشه الشديد من موقف مسؤولي نادي الزمالك؛ بسبب تظلمه على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لمنح لقب نادي القرن للزمالك.


وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "قضية نادي القرن محسومة لصالح النادي الأهلي منذ 20 عاما، كيف يتم مناقشة قضية قد مضى عليها سنوات طويلة".

وأوضح: "كاف لن يجامل الأهلي على حساب الزمالك، وهي معايير وقوانين تم وضعها وكاف قام بمنح لقب القرن للنادي الأهلي على هذه الأسس".

وأتم: "نادي الزمالك ليس ناد صغير لكي يتم مجاملة الأهلي على حسابه، وكاف قد أصدر قراره منذ سنوات طويلة لماذا يتم الحديث حول تلك القضية في الوقت الجاري".
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