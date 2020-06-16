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رياضة

جاريدو سبب رحيلي عن الأهلي.. محمد فاروق: حسام غالي كان بيزعق لكل اللاعبين في التدريبات.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:24 ص
جاريدو
جاريدو
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محمد رشاد
قال محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، إن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، هو السبب الرئيسي في رحيله عن صفمف القلعة الحمراء.


وأكد فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جاريدو وبقية أعضاء الجهاز الفني بالاهلي السبب الرئيسي في رحيلي عن الأهلي، فلم يتم منحي الفرصة وشعرت بالظلم".

وتابع: "خلال تواجدي في الأهلي أنا اللاعب الوحيد اللي حسام غالي مكنش بيزعق له في التدريبات وكنت مقرب له بشده".

وأضاف: "حسام غالي لاعب قائد وإضافة لأي فريق وكانت تشعر بالإطمئنان عندما كنت تجاوره في الملعب".
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