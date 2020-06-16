فايلر لا يشبه جوزيه.. شريف عبد الفضيل: الكرة المصرية تدار بالفهلوة والصحوبية.. فيديو

أكد شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق ، أنه صاحب قرار عدم الإنتقال إلي صفوف الزمالك، وذلك في أثناء تواجده في النادي الإسماعيلي وقبل إنتقاله للقلعة الحمراء.





وأضاف شريف عبد الفضيل خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه عقد جلسة مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق عقب رفضه الانتقال لنادي الزمالك .





وتابع:" وقعت على عقود إنتقالي للنادي الأهلي بالرغم من تلقيه عرض مادي من نادي الزمالك وكان أعلي من الأهلي ".





وأتم:" جلست في البيت 6 أشهر عقب الرحيل من النادي الأهلي بسبب غلق باب القيد في ذلك الوقت ".





ومن جهة آخري أكد شريف عبد الفضيل أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لايتشابه مع المدير الفني الأسبق للفريق " مانويل جوزيه"





واوصل:" فايلر لايشبه جوزيه وكل مدرب لديه طريقة مختلف والكرة المصرية أصبحت تدار بالصحوبية والفهلوة"



