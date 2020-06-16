بعد قرار عودة الدوري المصري.. هاشتاج تأييد عودة النشاط يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # تأيد_عودة_النشاط لترحيبهم بفكرة عودة النشاط الرياضي بمصر.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
الانديه اللي هتهبط :
- طب نلعب الكأس ونلغي الدوري
- نلغي الدوري ونبدأ الدوري الجديد
الأندية الفاشلة ضد عودة الدوري حفاظًا ع أرواح اللاعبين ولسلامة الجميع وعدم اتشار الفيروس لكن معندهمش مانع يلعبوا من بكره الصبح دوري جديد من أول ونضيف.
المتعة والاثارة عودة النشاط وعودة النادي الاهلي وحشنا تأييد_عودة_النشاط
اشتقنا لهذه الأشياء
#تاييد_عوده_النشاط