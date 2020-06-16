بعد قرار عودة الدوري المصري.. هاشتاج تأييد عودة النشاط يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # تأيد_عودة_النشاط لترحيبهم بفكرة عودة النشاط الرياضي بمصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏الانديه اللي هتهبط :

- طب نلعب الكأس ونلغي الدوري

- نلغي الدوري ونبدأ الدوري الجديد

‏الأندية الفاشلة ضد عودة الدوري حفاظًا ع أرواح اللاعبين ولسلامة الجميع وعدم اتشار الفيروس لكن معندهمش مانع يلعبوا من بكره الصبح دوري جديد من أول ونضيف.

‏المتعة والاثارة عودة النشاط وعودة النادي الاهلي وحشنا ‎تأييد_عودة_النشاط





اشتقنا لهذه الأشياء