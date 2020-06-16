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فن

بعد قرار عودة الدوري المصري.. هاشتاج تأييد عودة النشاط يتصدر تويتر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:42 ص
النشاط الرياضي
النشاط الرياضي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # تأيد_عودة_النشاط لترحيبهم بفكرة عودة النشاط الرياضي بمصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏الانديه اللي هتهبط :
- طب نلعب الكأس ونلغي الدوري
- نلغي الدوري ونبدأ الدوري الجديد

‏الأندية الفاشلة ضد عودة الدوري حفاظًا ع أرواح اللاعبين ولسلامة الجميع وعدم اتشار الفيروس لكن معندهمش مانع يلعبوا من بكره الصبح دوري جديد من أول ونضيف.

‏المتعة والاثارة عودة النشاط وعودة النادي الاهلي وحشنا  ‎تأييد_عودة_النشاط 


اشتقنا لهذه الأشياء

‎#تاييد_عوده_النشاط

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