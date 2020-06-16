جنش يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك صديقه، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده ال 28، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ونشر جنش صورة له مع محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلق عليها " عيد ميلاد سعيد مو".

وإحتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، أمس الإثنين ، بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

حساب مزيف.. حارس مرمى نادي الزمالك ينفي إصابته بفيروس كورونا

تعود فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي غدا، 17 يونيو ، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني