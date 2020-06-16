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فن

ظهرت بالحجاب.. هيفاء حسين تفاجئ جمهورها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:06 ص
هيفاء حسين
هيفاء حسين
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سعيد فراج
نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، عدة صور لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها ترتدي عباءة وحجابا، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بهذا الظهور، ليتساءل الكثيرون حول نيتها في ارتداء الحجاب. 

وكانت هيفاء حسين، أعلنت قبل عدة أشهر، عبر إنستجرام أنها رزقت بـ توأم من زوجها الفنان حبيب جلوم، وأطلقت عليهما اسم "سلطان" و"جواهر".

وقام زوجها الفنان حبيب جلوم أيضا بنشر فيديو له على انستجرام من داخل المستشفى، أعلن فيه استقباله طفليه التوأم من زوجته هيفاء حسين.

وقال حبيب جلوم في الفيديو: "اللهم لك الحمد والشكر دائمًا وأبداَ.. أول شيء قولوا ما شاء الله.. رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم.. اسميناهم سلطان وجواهر تيمنًا بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه، وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهما من فضل على حياتنا الاجتماعية والإبداعية".

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