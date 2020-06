ظهرت بالحجاب.. هيفاء حسين تفاجئ جمهورها

View this post on Instagram

مساء الخير جميعا @feryal_albastaki_fashion بنات تحبون العبايات الملونة ؟ عن نفسي اخترت ملونة هالفترة لاني حسيت ابي اجدد من نفسيتي خصوصا بعد فترة الحمل والولادة وعقبها الكورونا والحجر المنزلي .. واللبس الملون له دور كبير في تغيير النفسيه وتخليها اكثر حيوية .. والعبايات اللي اخترتها من تصميم اختي فريال وايد حلوة وخفيييفة وباااردة .. جربوا طلبوا منهم والله ولا بتحسون انكم لابسين شي