لوفرين يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ ديان لوفرين لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صديقه بالفريق محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28.

ونشر ديان لوفرين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع محمد صلاح وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا أخي ابقي سعيدا وصحيا للأبد".

واحتفل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، أمس الإثنين ، بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وتعود فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي، غد، 17 يونيو بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني