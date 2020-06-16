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فن

بصورة من فرح.. عمر كمال يتجاهل أزمة طلب ضبطه وإحضاره

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:12 ص
عمر كمال
عمر كمال
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سعيد فراج
نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة جديدة له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها خلال حفل خطوبة، متجاهلًا أزمة طلب ضبطه وإحضاره لإحيائه حفل زفاف، واختراقه الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وعلق عمر كمال، على الصورة: «اللى قالك هبقى معاك شوف على فين وداك»، لتنهال عليه التعليقات المتسائلة عن تطورات الأزمة ومستجداتها. 

من جهة أخرى، قال عمر كمال فى تصريح لـ "صدى البلد"، إن كل ما يتردد بشأن طلب ضبطه وإحضاره ليس له أساس من الصحة ولا يعلم عنه شيئا حتى الآن. 

وأوضح كمال قائلا : لم أتلق أي إخطار أو استدعاء من نيابة الاسماعيلية بخصوص هذه الواقعة حتى الآن وبرغم من ذلك سأذهب غدا مع المحامى الخاص بى لمعرفة سبب الأزمة. 

وأضاف كمال قائلا: أن حضوري حفل الخطوبة كان بصفتي كأحد المعازيم وليس كمطرب يحيى الحفل ولا أعرف أى من المطربين الذين أحيوا الحفل. 

وكانت النيابة العامة قد طلبت الأسبوع الماضي، إجراء تحريات مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، لتحديد شخص المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الخطوبة، وشركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين في قرية النورس، والذي سمحوا بإقامة الحفل.

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