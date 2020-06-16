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أخبار العالم

التدريب بأماكن معزولة.. النوادي الرياضية الأمريكية تفتح أبوابها من جديد.. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
فتحت النوادي الرياضية في الولايات المتحدة أبوابها لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19، لكن بإجراءات مختلفة. 

وانتشرت صور لبعض النوادي الرياضية التي اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بداخلها؛ عبر تخصيص مساحة لكل شخص للتدريب فيها بمفرده. 

ومنحت بعض النوادي الرياضية الأمريكية، كل متدرب، مساحة شخصية معزولة، ومزودة بأجهزة رياضية لا يستخدمها إلا مشترك واحد. 

وشهدت العديد من الانشطة التجارية والصناعية والترفيهية في الولايات المتحدة، انفراجة جديدة؛ عقب فتح الاقتصاد، مع انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا في البلاد. 

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه تحذيرات من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد في العالم، وخاصة مع ظهور حالات في العاصمة الصينية بكين. 
التدريب بأماكن معزولة.. النوادي الرياضية الأمريكية تفتح أبوابها من جديد.. صور
التدريب بأماكن معزولة.. النوادي الرياضية الأمريكية تفتح أبوابها من جديد.. صور
التدريب بأماكن معزولة.. النوادي الرياضية الأمريكية تفتح أبوابها من جديد.. صور
التدريب بأماكن معزولة.. النوادي الرياضية الأمريكية تفتح أبوابها من جديد.. صور
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