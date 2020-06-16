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أخبار العالم

توقعات بارتفاع كارثي في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
توقع معهد التقييم والقياسات الصحية الأمريكي، احتمالية تسجيل 201129 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة بحلول أكتوبر المقبل. 

وصرح المعهد، التابع لجامعة واشنطن، بأن هذه التوقعات تأتي عقب إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته رويترز. 

كما توقع المعهد بارتفاع الوفيات في البلاد بنسبة 18%، بعد أن كانت 169890 حالة وفاة بحلول 10 يونيو الماضي، كما رجح أن تكون فلوريدا الاكثر تأثرا بالولايات. 

فيما توقع المعهد زيادة بـ72% في الوفيات بولاية كاليفورنيا، وارتفاعا بـ56% في أريزونا.

وأعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع الوفيات في البلاد إلى 115644 حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن. 

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