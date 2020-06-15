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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 382 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، تسجيل 382 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

أفادت وزارة العمل الأمريكية أن 1,54 مليون شخص تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانات بطالة على الرغم من بدء إعادة فتح الأعمال في الولايات المتحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للطلبات منذ مارس الى 44,2 مليون.

وبات تقدم أعداد هائلة من العمال بطلبات للحصول على إعانات أمرا روتينيا منذ فرض الإغلاق لوقف انتشار وباء كوفيد-19، لكن هناك تراجعا ملحوظا في عدد الطلبات بعدما بلغت هذه الموجة ذروتها، حيث سُجّل انخفاض بنحو 355 ألف طلب في الأسبوع الذي سبق 6 يونيو.

وفي مؤشر الى عودة البعض لسوق العمل أو رفض طلباتهم، فإن 20,9 مليون شخص تلقوا إعانات بطالة في الأسبوع الذي انتهى في 30 مايو، مقابل 21,3 مليون في الاسبوع الذي سبقه.
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