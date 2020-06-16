مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا ويروي تجربته





في البداية، قال باسم كميل ، إنه بدأ يشعر بالأعراض منذ يوم الخميس الماضي، من خلال آلام في أطرافه ومفاصله، مع كحة بسيطة وصداع نصفي بسيط، مشيرًا إلى أن درجة حرارته كانت طبيعية، وبعدها بدأت الأعراض في التزايد.





وتابع باسم، إنه لم يشك في البداية إنه مصاب بـ كورونا، لكنه كان يظن أن الآلام التي يعاني منها بسبب ممارسته للرياضة بعد فترة طويلة من التوقف، مؤكدًا أنه بعد يومين بدأت الأعراص تتزايد أكثر.





وأشار باسم، إنه بدأ يشك في إصابته بـ كورونا بعدما فقد حاسة الشم، وذلك عندما قام بوضع كريم على شعره ولم يشم رائحته النفاذة، وبعدها فقد حاسة التذوق، ولم يشعل بأي طعم للأكل.





وأوضح باسم، أنه أجرى تحاليل دم في أحد المعامل للاطمئنان على صحته وتأكد أنه مصاب بفيروس كورونا، وبدأ يعزل نفسه تمامًا في حجرته، ويتلقى العلاج.



