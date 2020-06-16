مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا ويروي تجربته

نشر مذيع الراديو الشاب باسم كميل، مقطع فيديو قصيل له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، أعلن من خلاله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
في البداية، قال باسم كميل، إنه بدأ يشعر بالأعراض منذ يوم الخميس الماضي، من خلال آلام في أطرافه ومفاصله، مع كحة بسيطة وصداع نصفي بسيط، مشيرًا إلى أن درجة حرارته كانت طبيعية، وبعدها بدأت الأعراض في التزايد.
وتابع باسم، إنه لم يشك في البداية إنه مصاب بـ كورونا، لكنه كان يظن أن الآلام التي يعاني منها بسبب ممارسته للرياضة بعد فترة طويلة من التوقف، مؤكدًا أنه بعد يومين بدأت الأعراص تتزايد أكثر.
وأشار باسم، إنه بدأ يشك في إصابته بـ كورونا بعدما فقد حاسة الشم، وذلك عندما قام بوضع كريم على شعره ولم يشم رائحته النفاذة، وبعدها فقد حاسة التذوق، ولم يشعل بأي طعم للأكل.
وأوضح باسم، أنه أجرى تحاليل دم في أحد المعامل للاطمئنان على صحته وتأكد أنه مصاب بفيروس كورونا، وبدأ يعزل نفسه تمامًا في حجرته، ويتلقى العلاج.
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Today it was confirmed that I am a Corona Virus patient. Thank God my case is a mild case of COVID 19. But my journey and my symptoms were different than anything I have read or seen before. So I wanted to share that with you so that we’re better informed and better educated about that virus so we can defeat it. Blood Tests Made: CBC CRP ESR Ferretin D-dimer AST LDH Medication I Take: Any Paracetamol tablets for fever (If There’s Fever) Up to 4 times daily Flix Nasal Spray Twice Daily Acetylcisteine Sachets 3 times daily Zothromax Antibiotic Tablets Once daily A big thank you to Dr. @medhat_karam who has been with me through this journey step by step.