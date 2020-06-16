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فن

منشور جديد.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء من كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:18 ص
رجاء الجداوي وابنتها
رجاء الجداوي وابنتها
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سعيد فراج
شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منشورًا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهت من خلاله الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد. 

وكتبت أميرة مختار - ابنة رجاء الجداوي، في منشورها عبر فيسبوك: «واشفِ امي يا شافي.. واشفِ كل مريض»، ليتفاعل معها الأصدقاء بالدعاء للفنانة بالشفاء من هذا الفيروس. 

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.

وتعد هذه المسحة، هي الثانية للفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ بعدما أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثره للعناية المركزة.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت على إثرها إلى مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك. 
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