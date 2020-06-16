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أخبار العالم

بسبب كورونا .. 2.8 مليون بريطانى يطالبون بإعانات بطالة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:27 ص
البطالة في بريطانيا
البطالة في بريطانيا
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على صالح
ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مطالبات إعانات البطالة ارتفعت بمقدار 529 ألفا في أنحاء بريطانيا الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد المطالبين إلى 2.8 مليون، مضيفا أن الرقم لشهر أبريل تم تعديله إلى أكثر من مليون.

وتم تسجيل الأرقام في ذروة إجراءات الإغلاق، التي كانت سارية في جميع أنحاء البلاد منذ 23 مارس في محاولة للحد من انتشار وباء كورونا شديد العدوى. 

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واكد المكتب إن المعدل الرئيسي للبطالة ظل عند 3.9 ٪ في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، عندما ارتفع الرقم لشهر أبريل وحده بمقدار 429000 ، مع وجود نسبة كبيرة من البريطانيين حولوا حالهم إلى غير نشط اقتصاديًا.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني بمقدار الخمس في أبريل  حيث تمضي الحكومة الآن في الدخول في المرحلة التالية من تخفيف الإغلاق، ما يسمح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية في إنجلترا يوم الاثنين ، مع توقع صناع السياسة في المملكة المتحدة الإعلان عن مزيد من التوسع في برنامج شراء الأصول في أحد هذه الأيام.

وهناك ما يصل إلى 11 مليون وظيفة متاحة الآن لتعويضات الدولة، مع برنامج الإيجار - بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني (75 مليار دولار) - من المقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر. كما تم وضع خطة مماثلة للعاملين لحسابهم الخاص، ومن المتوقع أن تضيف المزيد إلى التكلفة.

وانتقلت المملكة المتحدة الآن إلى المرحلة الثانية من استرخاء الإغلاق، ما سمح بإعادة فتح أماكن عامة مثل حدائق الحيوان والحدائق ودور السينما في الهواء الطلق إلى جانب المتاجر غير الضرورية ، شريطة استمرار الحفاظ على الإبعاد الاجتماعي المهم والنظافة المعززة.

وفي المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق، سمح داونينج ستريت للمقيمين ابتداء من 1 يونيو بالاجتماع في مجموعات تصل إلى ستة بشرط أن يتم ذلك في الهواء الطلق. 

وفيما يتعلق بقضايا الحدود والسفر ، كجزء من المرحلة 1 ، تم فرض فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين لأي شخص يصل إلى المملكة المتحدة منذ 8 يونيو ، على الرغم من تحذير شركات الضيافة من جولة أخرى من العواقب الاقتصادية السلبية التي قد تكون لهذه الخطوة. 

ما يعني على وجه الخصوص أن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بالطائرة أو العبارة أو القطار - بما في ذلك رعايا المملكة المتحدة - سيتعين عليه تقديم عنوان حيث سيبقى فيه لمدة 14 يومًا أو يواجه غرامات.
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