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أخبار العالم

خبير بريطاني: ما بين 3 إلى 10 % من سكان المملكة المتحدة أصيبوا بفيروس "كورونا"

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال الخبير البريطاني وأستاذ علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد كريستوف فريزر، إن ما بين 3 إلى 10 % من سكان المملكة المتحدة ربما أُصيبوا بالفعل بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) سواء علموا بإصابتهم أو لم يعلموا وشفوا من إصابتهم.

وأضاف فريزر، الذي يقود الفريق المسئول عن تطوير تطبيق لتعقب الاتصال مع الحالات المصابة بالوباء، "هناك شكّ حيال ذلك، لكني سأقول إنه على المستوى الوطني ما بين نحو 3 أو 10 بالمئة من السكان سيكونوا قد أصيبوا بفيروس (كورونا) عند هذه المرحلة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابع الخبير البريطاني قائلا "لا نزال ننتظر الدراسات القاطعة القائمة على المسوح المناعية"، مشيرا إلى أن تقديراته الحالية قائمة على أساس فهمنا لانتشار فيروس "كورونا".

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