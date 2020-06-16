نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين

شرحت مصادر الحالة المرورية صباح اليوم، الثلاثاء، على شوارع وميادين الجيزة.









ويشهد شارع الهرم بطئا في الحركة المرورية باتجاه ميدان الجيزة مع استقرار الحالة باتجاه المناطق الأثرية.









كما تستقر الحركة المرورية في شارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي.









ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق ميت عقبة ومناطق سفنكس باتجاه القاهرة.









وتستقر الحركة المرورية على مناطق كورنيش النيل، حيث يشهد شارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي ومناطق العجوزة والدقي سيولة مرورية تامة، مع بطء في الحركة بمناطق إمبابة.









ويشهد ميدان الجيزة وشارع مراد بطئا في حركة المرور، مع كثافات متوسطة بمحيط جامعة القاهرة، واستقرار الحركة المرورية على مناطق الدقي.