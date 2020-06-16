AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تتكون من 176 سريرا.. تجهيزات مستشفى عين شمس الميداني لاستقبال مصابي كورونا وعزلهم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:41 ص
تجهيزات مستشفى عين
تجهيزات مستشفى عين شمس الميداني
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور أسامة أشرف، مدير مستشفى عين شمس الميدانى: إن فكرة تجهيز مستشفى عين شمس الميدانى لإستقبال مصابي كورونا بدأت منذ شهر يونيو بإتفاق رئيس جامعة عين شمس مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف "أشرف" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أخذت الأرض تجهيزا للخيم وتوفير الصرف والمياه والكهرباء بمستشفى العزل بالتعاون مع مكتب الإستشعارات الهندسية فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى من صندوق تحيا مصر ومنظمة بنحبك يا مصر من أجل الإنجاز فى التجهيز خلال 15 يوما.

وتابع أن المستشفى تتكون من خيمتين كبيرتين، الاولى بها 55 سريرا، والاخرى باقى لها يومين عمل حتى يتم الإنتهاء منها، متابعا أنه يوجد بها قسم خاص بالعناية المركزة ب11 سريرا وأجهزة تنفس صناعى.

وأكد أنه يوجد بمستشفى عين شمس الميدانى 176 عدد أسرة، مضيفا إلى أنها تتكون من أجهزة لوصلات الأكسجين وأجهزة لرسم القلب وأجهزة لتتبع الأكسجين فى الدم وضربات القلب والضغط، بالإضافة إلى توافر كافة الأدوية الخاصة بكورونا من المضادات الحيوية والتجلط والمحاليل.

وأفاد أن أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة ومستشفيات جامعة عين شمس تتواصل عن طريق خط تليفون وزارة الصحة 105 نقل الحالات إلى تلك المستشفى ويتم إستقبالهم فورا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود مكثفة بالمدن الجامعية لاستقبال حالات كورونا.. وأماكن لعزل الاطباء بـ7 جامعات.. وتخصيص 33 مبنى بالمرحلة الأولى

رئيس جامعة عين شمس: المدينة الجامعية استقبلت 80 مصابا بـ كورونا.. المتيني يكشف عدد حالات مصابي كورونا بمستشفى العبور

وزير التعليم العالي: تشغيل المستشفى الميداني بجامعة عين شمس.. الخميس

خلال تفقد رئيس الوزراء المستشفى الميداني بجامعة عين شمس .. مدبولي يوجه بإنشاء المزيد مثله في القاهرة الكبرى لعلاج مصابي "كورونا".. عبد الغفار: تم تنفيذه في 15 يوما ويسع 200 سرير

بالصور والمعلومات .. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس

"تحيا مصر" تبرع بأجهزة تنفس.. كل ما تريد معرفته عن المستشفى الميداني لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بدون حرمان.. تخلصي من الدهون خلال أسبوع

بانخفاض 15 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16-6-2020

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هل مس الزوجة بشهوة يبطل الوضوء ؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

إصابة مدير الرعاية والطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور

بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا