تتكون من 176 سريرا.. تجهيزات مستشفى عين شمس الميداني لاستقبال مصابي كورونا وعزلهم

قال الدكتور أسامة أشرف، مدير مستشفى عين شمس الميدانى: إن فكرة تجهيز مستشفى عين شمس الميدانى لإستقبال مصابي كورونا بدأت منذ شهر يونيو بإتفاق رئيس جامعة عين شمس مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأضاف "أشرف" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أخذت الأرض تجهيزا للخيم وتوفير الصرف والمياه والكهرباء بمستشفى العزل بالتعاون مع مكتب الإستشعارات الهندسية فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى من صندوق تحيا مصر ومنظمة بنحبك يا مصر من أجل الإنجاز فى التجهيز خلال 15 يوما.





وتابع أن المستشفى تتكون من خيمتين كبيرتين، الاولى بها 55 سريرا، والاخرى باقى لها يومين عمل حتى يتم الإنتهاء منها، متابعا أنه يوجد بها قسم خاص بالعناية المركزة ب11 سريرا وأجهزة تنفس صناعى.





وأكد أنه يوجد بمستشفى عين شمس الميدانى 176 عدد أسرة، مضيفا إلى أنها تتكون من أجهزة لوصلات الأكسجين وأجهزة لرسم القلب وأجهزة لتتبع الأكسجين فى الدم وضربات القلب والضغط، بالإضافة إلى توافر كافة الأدوية الخاصة بكورونا من المضادات الحيوية والتجلط والمحاليل.





وأفاد أن أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة ومستشفيات جامعة عين شمس تتواصل عن طريق خط تليفون وزارة الصحة 105 نقل الحالات إلى تلك المستشفى ويتم إستقبالهم فورا.



