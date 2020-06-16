بعد طردها لعائلتها.. أجمل إطلالات داليا البحيري التي أبهرت الجمهور

طردها أهلها من منزلها خوفا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد

بعد إصابة زوجها بالفيروس





وكانت داليا البحيري حريصة في الفترة الأخيرة على التوعية وتقديم النصائح بشأن فيروس كورونا وبثها فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج خليك في البيت.









وتظهر داليا في الفترة الأخيرة علي السوشيال ميديا متألقة بملابس بإطلالات صيفية مختلفة أبهرت الجمهور، والمعروف عن داليا البحيري أنها أكثر الفنانات أناقة حيث إنها تحاول اختيار التصميمات الراقية في ظهورها.





وتتألق داليا في المهرجانات والحفلات بإطلالات مميزة من حيث التصميمات والألوان، كما أنها تعتمد علي الإطلالات البسيطة في ملابسها الكاجوال.





شاهد أجمل إطلالات داليا البحيري.