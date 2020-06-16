حققت نهضة تنموية.. وكيل نقل النواب: مصر تشهد طفرة بالنقل العام والطرق والكباري

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن هيئة النقل العام خلال الست سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت العديد من الإنجازات واستطاعت توفير سبل الراحة للمواطنين، وخاصة أن الهيئة كانت تعاني من خسائر فادحة بالإضافة إلى عدم وجود أي سيولة للصيانة والتجديد.





وأضاف أن الهيئة نجحت في تخفيف الضغط على الحركة المرورية على شبكة الطرق فضلا عن توفير الأمان للمواطنين في التنقل والحد من الحوادث، كما حقق الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية.





وأوضح أن شبكات الطرق القومية التى شهدت مصر تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت وبشكل كبير في إحداث نهضة تنموية كبيرة وجذب مزيد من المستثمرين وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية فضلًا عن فتح الباب للاستثمار في المدن الجديدة ومدن الصعيد ومدن الجيل الرابع التى شغلت عدد كبير من الأيدى العاملة والشركات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة.





وأضاف أنه قد نجحت هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، في تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروعات عملاقة لأول مرة في تاريخ مصر، والتي جاء أبرزها المشروع القومي للطرق والكباري بأطوال 7 آلاف كيلو متر، وشهد أسطول النقل العام اتوبيسات "ذكية" مزودة بخدمات انترنت وتكييف، وواي فاي، وشحن يو اس بي، ومنفذ موسيقي و دفع التذكرة عبر كارت (مواصلاتى الالكتروني)، ودخل الخدمة لأول مرة الأتوبيس ذو دورين القاهرة وهو صناعة مصرية ،كما شهدت مصر لأول مرة دخول أتوبيس الغاز الطبيعى أسطول الحافلات بالقاهرة، حيث بلغت تكلفة الاتوبيس 3 مليون و650 الف جنيه، وبالتالي توفير وسيلة نقل جماعي مريحة بهدف حث أصحاب السيارات على استقلالها وتحقيق سيولة مرورية في شوارع العاصمة.



