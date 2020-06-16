AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا تمهيدًا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال باقي الاجراءات القانونية لاعتماده. 

اقرأ أيضا :





جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة له وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم اعتماده لمشروع المخطط الإستراتيجي لشوارع مدينة صدفا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعداد والاعتمادات المقررة خاصة بعد تنظيم جلسة تشاور وإستماع للمواطنين وممثلي الهيئات المختلفة وأخذها في الاعتبار خلال إعداد المخطط ووضع حلول لمشاكلهم طبقًا للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة وذلك بناءًا على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 .

وأشار إلى تطبيق القوانين العامة أثناء إعداد مثل تلك المخططات بما يضمن عدم ضياع حق الدولة وخططها الاستراتيجية والمستقبلية التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة في كافة القطاعات مع مراعاة التنمية العمرانية والاجتماعية للمواطنين.

كانت محافظة أسيوط قد نظمت جلسة استماع بمجلس مركز ومدينة صدفا لمناقشة آراء المواطنين والمجتمع المدني قبل اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا والوقوف على الملحوظات والتعرف على مدى أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الاجراءات القانونية اللازمة وذلك بحضور المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ومساعديه وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير الإدارة الهندسية بصدفا وممثلي المجتمع المدني والعشرات من المواطنين بمدينة صدفا وبمشاركة ممتاز الدسوقي عضو مجلس النواب.


وأوضحت المهندسة ايمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة إنه تم تنفيذ جلسة الاستماع للمواطنين بعد الإعلان عن موعدها من خلال وسائل الاعلام المختلفة والصفحات الرسمية لمحافظة أسيوط بمواقع التواصل الاجتماعي حيث تم إعداد محضر الاجتماع الذي اعتمده اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بما تم من مناقشات ومقترحات خلال حوار مفتوح مع الحضور وممثلي المجتمع أثناء الجلسة واستعراض لشبكة الطرق والشوارع الرئيسية والطرق الفرعية والتجميعية والشريانية وعروضها وتوسعاتها المطلوبة لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة مشيرة إلى التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والعمل على انتهاء الاجراءات اللازمة لاعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا في أسرع وقت ممكن وهو ما يوفر الكثير من الخدمات للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتماد وزير الإسكان للمخطط الإستراتيجي لـ 20 قرية بمراكز أسيوط

محافظ أسيوط: اعتماد خرائط الحيز العمراني لمدينتي القوصية وأبوتيج

محافظ بنى سويف يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجى لمدينة ببا

محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي مطاي والعدوة

على مستوى 17 مركزا ومدينة.. محافظ الدقهلية يعتمد 59 مخططا تفصيليا

ترشيحاتنا

بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا

عرض كورونا.. شوبير يسخر من الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

ست كشارية.. المتهم بقتل زوجته: علت صوتها فخلصت عليها

مدافعا عن دورها في الفتوة.. محمد سامي: السوشيال ميديا ظلمت زوجتي "فيديو"

لأول مرة في مصر.. مسحات كورونا من داخل السيارة..فيديو

الذعر يصيب المواطنين بعد سماع أصوات مرعبة في أحد مساجد الكويت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور