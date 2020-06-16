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رياضة

ويحدد موقف جميع المعارين..فايلر يطالب بتجديد إعارة صلاح محسن وياسر ريان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:37 م
فايلر
فايلر
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عبد الحكيم أبو علم
أخطر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي برفضة فكرة عودة صلاح محسن من الإعارة بنهاية الموسم مع تجديد إعارته لأي ناد آخر.

كما حدد فايلر موقف جميع المعارين بلا إستثناء في الجلسة التي عقدها مع الخطيب في فندق إقامته.

وطالب المدرب السويسري بمنح فرصة أعارة اخري لأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي وصلاح محسن وناصر ماهر وحسين السيد مع عودة أكرم توفيق وعمار حمدي ومحمد شريف لصفوف الفريق من جديد.


فيما تسببت الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا في تأجيل تجديد تعاقد المهاجم مروان محسن.

ورغم الاتفاق علي كل الأمور لكن تم التأجيل إلي بداية يوليو لحين عودة التدريبات.

ووافق مروان محسن بشكل نهائي علي تجديد تعاقده.
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