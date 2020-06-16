ويحدد موقف جميع المعارين..فايلر يطالب بتجديد إعارة صلاح محسن وياسر ريان

أخطر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي برفضة فكرة عودة صلاح محسن من الإعارة بنهاية الموسم مع تجديد إعارته لأي ناد آخر.
كما حدد فايلر موقف جميع المعارين بلا إستثناء في الجلسة التي عقدها مع الخطيب في فندق إقامته.
وطالب المدرب السويسري بمنح فرصة أعارة اخري لأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي وصلاح محسن وناصر ماهر وحسين السيد مع عودة أكرم توفيق وعمار حمدي ومحمد شريف لصفوف الفريق من جديد.
فيما تسببت الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا في تأجيل تجديد تعاقد المهاجم مروان محسن.
ورغم الاتفاق علي كل الأمور لكن تم التأجيل إلي بداية يوليو لحين عودة التدريبات.
ووافق مروان محسن بشكل نهائي علي تجديد تعاقده.