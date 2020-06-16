التقى نتنياهو وجانتس.. تفاصيل زيارة رئيس حكومة اليونان لـ إسرائيل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل زيارة رئيس حكومة اليونان إلى إسرائيل واجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلي بينامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس بشكل منفصل.





وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان نتنياهو التقي مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، الذي وصل صباح اليوم إلى تل أبيب، في زيارة تستمر 24 ساعة، برفقة طاقم وزاري من بلاده.





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وقالت" يديعوت" ان نتنياهو استقبل ميتسوتاكيس، والفريق الوزاري الذي يرافقة ويشمل وزراء الدفاع والخارجية والسياحة والبية، والطاقة والمياه، ومراقبة الاستثمار، والتكنولوجيا الرقمية والسبيرانية، ومسؤولين حكوميين آخرين.





ووقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات المتبادلة في مجالات الانترنت والزراعة والسياحة وغيرها، بحضور وزراء من الحكومتين.





وبحث الجانبان عدة قضايا، منها ملف ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية والذي طالب خلاله نتنياهو، نظيره اليوناني، بضرورة دعم إسرائيل أمام الدول الأوروبية لمنع فرض أي عقوبات ضدها.





كما التقى الوفد اليوناني برئاسة ميتسوتاكيس، مع بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل.





وناقش الجانبان، تعزيز التعاون الأمني بين اليونان وإسرائيل، والتأكيد على حماية المجال الجوي والبحري من العناصر الإرهابية، وتعزيز المشاريع المشتركة للصناعات العسكرية.