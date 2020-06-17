AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طيارة ورق وغية حمام.. حيل الدمايطة للهروب من حظر كورونا ..شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:16 ص
زينب الزغبي
لجأ الدمايطة إلى لعبة الطائرات الورقية، هربا من كورونا وملل أوقات الحظر ،وكانت في الماضي هوايه لدى الشباب والأطفال خاصة في اجازة الصيف ومرتبطة بالمصايف والآن أصبحت المتنفس الوحيد للشباب والأطفال من أبناء دمياط منذ بدء جانحة كورونا وقرارات الحظر والجلوس بالمنزل.

تحولت الشوارع وأسطح العقارات إلى ورش لتصنيع  أكبر الطائرات الورقية والمنافسة تشتعل في القرى  والمدن بين الشباب والاطفال على تصنيع أكبر الطائرات الورقية.

تفنن الدمايطة الذين يتميزون في الدقة والإتقان في صنع الأثاث الخشبي، لصنع الطائرات الورقية بأشكال ورسومات مختلفة، فهناك طائرات تم تصنيعها بأفكار وإبداعات الصانع الدمياطى منها تحمل صور عدد من المشاهير على رأسهم اللاعب المصري الشهير محمد صلاح وغيرة من المشاهير.

اقرأ أيضا:

يقول إيهاب السعيد، إنه في البداية منذ شهر مارس أراد أن يقضي وقت فراغه بسبب الكورونا والحظر وتوقف العمل بالورش والمحال والمصانع ومنها التسلية ولكن مع مرور الوقت واقبال الاطفال والشباب عليها وأصبحوا يتنافسون فيما بينهم عن أفضل وأكبر طيارة ورق جاءت فكرة تصنيعها وبيعها وكانت في البداية بتصنع الطيارة الورق ب10 جنيهات والآن وصلت إلى 100 جنيه للطيارة كبيرة الحجم.

مشيرا إلى أن أغلب الصناعية في مهنة الأثاث لجأوا لتصنيع الطيارة الورق وبيعها بدلا من وقف الحال وعدم وجود باب رزق  خلال أزمة كورونا.

ويقول أحمد شوشة، من قرية الشعراء، اعتدنا منذ الصغر أن شهر الصيف لازم نربي الحمام ونصنع ابراج الحمام فوق أسطح المنازل بالقرية ونقوم بإطلاق الطائرات الورقية بجانب إطلاقنا للحمام بالجو من أعلى السطح ومنذ بداية أزمة كورونا وجلوسنا في المنازل زادت تعلقنا بغية الحمام وتسلية وقتها وإطلاق الطيارات الورق وزمع الوقت اصبح الكثير من الاطفال يقلدونا بإطلاق الطيارات الورق وأصبحت بعد ذلك الطيارة للتسلية اليومية والتجارة ايضا فالاطفال نفسهم اصبحوا يصنعوها ويقومون ببيعها .


وأشار الى أن تنفيذ هذه الطائرات يحتاج إلى أكياس بلاستيك ملونة، وعصى خشبية خفيفة وناعمة الملمس، وخيط سميك، حتى تتم صناعة هيكل قوى ومتين، لتتمكن من الطيران فى الهواء إلى أعلى مسافة دون سقوط.


لافتا،  أنه يصنعها حبا في اللعبة نفسها والتسلية ويقوم بتصنيعها لابناء قريته ولا يتقاضي ثمنا لها ولكن هناك من يصنعها ويقوم بيبعها كباب رزق له.


ويقول الطفل  أنس حسام فرحات ، أنه تعلم تصنيع الطيارة الورق حتى لا يقوم بشرائها بل يقوم بتصنيعها له ولزملائه وهم يقومون بشراء الورق البلاستيك الملون فقط وتجميع الأخشاب من باقي الأخشاب التى كانت موجودة بورش الموبيليا.


ويضيف ، أن والده يخشي عليه من إطلاق الطائرات الورقية من أعلى السطح لأن في حوادث سقوط اطفال من أعلى أسطح المنازل أثناء ماهم يقومن بإطلاق الطيارة الورق وهو حريص أثناء اللعب بالطيارة ويقف في نصف السطح وليس على مقدمته.


وتابع ضاحكا " الطيارة الورق هى التسلية الوحيدة لينا بعد منعنا من لعب كرة القدم في الشارع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدمايطة يتحايلون على كورونا بتمليح الفسيخ بالمنزل والفيس بوك لتسويقه

طيارة ورق قبل الفطار.. عادات قديمة تعود فى ظل أزمة كورونا.. شاهد

كعك العيد يتحدى كورونا.. إقبال كبير على محال دمياط.. ولجوء بعض السيدات لتصنيعه في المنزل

فيديو .. أكثر من 100 طيارة ورق تعلو سماء مدينة بالمنوفية.. آخر تقاليع المنايفة في حظر التجوال

مراحل تصنيع طيارة ورق من كيس بلاستيك .. فيديو

رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور

ترشيحاتنا

ثقة في الله مش هينفع.. عمر طاهر يعلق على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

هل تقبل الصلاة بالحذاء ؟ .. الإفتاء توضح

فوز 3 طلاب مصريين في مسابقة دولية لشركة آبل الأمريكية

بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة

«الصحة» تكشف حقيقة تبرع 200 ألف من متعافي كورونا ببلازما الدم

محاولة قتل عجوز تسعينية على يد سفاح في أمريكا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور

كنز تجميلي مذهل.. فوائد ماء الأرز للبشرة

خلال نزهة جبلية في السعودية.. رياضي عالمي يحمل والده على ظهره.. فيديو