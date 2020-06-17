طيارة ورق وغية حمام.. حيل الدمايطة للهروب من حظر كورونا ..شاهد

تحولت الشوارع وأسطح العقارات إلى ورش لتصنيع أكبر الطائرات الورقية والمنافسة تشتعل في القرى والمدن بين الشباب والاطفال على تصنيع أكبر الطائرات الورقية.





تفنن الدمايطة الذين يتميزون في الدقة والإتقان في صنع الأثاث الخشبي، لصنع الطائرات الورقية بأشكال ورسومات مختلفة، فهناك طائرات تم تصنيعها بأفكار وإبداعات الصانع الدمياطى منها تحمل صور عدد من المشاهير على رأسهم اللاعب المصري الشهير محمد صلاح وغيرة من المشاهير.





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يقول إيهاب السعيد، إنه في البداية منذ شهر مارس أراد أن يقضي وقت فراغه بسبب الكورونا والحظر وتوقف العمل بالورش والمحال والمصانع ومنها التسلية ولكن مع مرور الوقت واقبال الاطفال والشباب عليها وأصبحوا يتنافسون فيما بينهم عن أفضل وأكبر طيارة ورق جاءت فكرة تصنيعها وبيعها وكانت في البداية بتصنع الطيارة الورق ب10 جنيهات والآن وصلت إلى 100 جنيه للطيارة كبيرة الحجم.





مشيرا إلى أن أغلب الصناعية في مهنة الأثاث لجأوا لتصنيع الطيارة الورق وبيعها بدلا من وقف الحال وعدم وجود باب رزق خلال أزمة كورونا.



