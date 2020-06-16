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محافظات

لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية في دمياط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت محافظة دمياط حملات مستمرة لتطهير وتعقيم كافة المناطق  بنطاق المحافظة، في إطار اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقامت مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور إيهاب شكري مدير الطب البيطرى بدمياط، بتنفيذ عدد من حملات التطهير والتعقيم بمختلف الإدارات والمصالح الحكومية بمحافظة دمياط.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب شكرى، مدير الطب البيطرى بدمياط ،إنه حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، تستمر حملات التطهير للمؤسسات والأماكن الخدمية بالمحافظة ،حيث تم تطهير الوحدة البيطرية فارسكور.

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وأشار إلى أن تلك الحملات تأتى في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في الأماكن الخدمية وباستخدام مواد للتطهير طبقًا للمعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه الأكمل.

وأكد استمرار حملات التعقيم بشكل يومى بمختلف أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين انتهاء  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هناك مرورا يوميا على الإدارات التابعة للطب البيطرى بمختلف أنحاء المحافظة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية في دمياط
لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية في دمياط
لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية في دمياط
لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية في دمياط
لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية في دمياط
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