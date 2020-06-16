لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية في دمياط

شنت محافظة دمياط حملات مستمرة لتطهير وتعقيم كافة المناطق بنطاق المحافظة، في إطار اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور إيهاب شكري مدير الطب البيطرى بدمياط، بتنفيذ عدد من حملات التطهير والتعقيم بمختلف الإدارات والمصالح الحكومية بمحافظة دمياط.





من جانبه، قال الدكتور إيهاب شكرى، مدير الطب البيطرى بدمياط ،إنه حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، تستمر حملات التطهير للمؤسسات والأماكن الخدمية بالمحافظة ،حيث تم تطهير الوحدة البيطرية فارسكور.





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وأشار إلى أن تلك الحملات تأتى في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في الأماكن الخدمية وباستخدام مواد للتطهير طبقًا للمعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه الأكمل.