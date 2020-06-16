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فن

بإطلالة جذابة.. ريم سامي تشارك جمهورها صورة جديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:59 م
ريم سامي
ريم سامي
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريم سامى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".

وظهرت ريم سامي في الصورة بإطلالة جذابة.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : "قمر يا ريم و شكلك حلو ، شكلك يجنن بجد ، لبسك حلو اوي ".

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يذكر ان اخر اعمال ريم سامي "البرنس" و هو مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما.

المسلسل بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.
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A post shared by Reem samy ريم سامى (@reemsamy) on

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