بإطلالة جذابة.. ريم سامي تشارك جمهورها صورة جديدة

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : "قمر يا ريم و شكلك حلو ، شكلك يجنن بجد ، لبسك حلو اوي ".

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يذكر ان اخر اعمال ريم سامي "البرنس" و هو مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما.





المسلسل بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.