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برلمان

بعد رفض رفع الحصانة عنه.. النائب إلهامي عجينة: لقد ظهر الحق

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:04 م
النائب إلهامي عجينة
النائب إلهامي عجينة
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ماجدة بدوي
علق إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، على قرار اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عنه، للتحقيق معه فى واقعة مستشفى دكرنس، قائلا: "لقد ظهر الحق".

وقال عجينة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة التشريعية استمعت لأقواله، ونظرت فى شكوى نقابة الأطباء بالدقهلية، ووجدت أن  هناك شبهة تربص وكيدية، فى الشكوى التى تقدمت بها نقابة الأطباء.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية، أظهرت الحقيقة، وأنه يقدر الأطباء ولا يحمل أي ضغينة تجاههم.

كانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية أصدرت بيانًا حول زيارة النائب إلهامي عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.
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