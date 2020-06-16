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أخبار البلد

مصر للطيران: لا زيادة في أسعار التذاكر.. وفتح الحجوزات لهذه الدول

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:20 م
مؤتمر وزير الطيران
مؤتمر وزير الطيران
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نورهان خفاجي
أكد الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية وما بعد أزمة كورونا المستجد، موضحا أن مقترح زيادة الأسعار كان سيتم وفقا لتطبيق التباعد علي الطائرات وهو ما ألغاه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا". 

وأشار رشدي زكريا، خلال تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني، إلى وجود حزمة تخفيضات لتحفيز السياحة، وهي ما تزيد من حجم الإقبال، وتساهم في خفض أسعار التذاكر. 


وأوضح رئيس شركة مصر للطيران، أنه سيتم دمج بعض الرحلات في حال عدم الإقبال، حسب نسبة الحجز، ولن يتم الإعلان عن ذلك الآن لأنه من السابق لأوانه وحاليا تري الشركة نسبة الإقبال علي الحجز بعد السماح للركاب بشراء التذاكر.

ولفت إلي أن الجهات التي تم فتح حجز الرحلات الآن، علي وجهات أوروبا بالكامل الولايات المتحدة والشرق الأوسط ودول الخليج، أما بالنسبة لأفريقيا تم فتح  السودان فقط، وأيضا دولة الصين. 

ويعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.

وكان وزير الطيران، أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.
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