ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وسلاحا أبيض خنجر داخل سيارة ملاكي بطنطا

تمكن ضباط مباحث الإدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا اليوم من إلقاء القبض على عاطل بحوزته نص كيلو هيروين، وسلاح أبيض " خنجر" داخل سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها بشوارع مدينة طنطا فى إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهه الخارجين على القانون .
كان
مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تلقى إخطارا من العقيد حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكتب مكافحة
المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، يتضمن تمكنه من ضبط "م.أ " 42 سنة عاطل وشهرته
" حمادة الصناديدى، مقيم بدائرة قسم ثان طنطا .
وجاء
ذلك أثناء قيادة المتهم سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها،
وبحوزته وبحوزته ٥٠٠ جرام هيروين و١٠ جرام أيس
بقصد الاتجار، وسيارة رقم ل ب د ٢٨٩١
مبلغ بسرقتها، وسلاح أبيض "خنجر" بغرض الدفاع عن النفس.
وكلفت
إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت
النيابة العامة للتحقيق .