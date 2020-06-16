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حوادث

ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين وسلاحا أبيض خنجر داخل سيارة ملاكي بطنطا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:25 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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أحمد على

تمكن ضباط مباحث الإدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا اليوم من إلقاء القبض على عاطل بحوزته نص كيلو هيروين، وسلاح أبيض " خنجر" داخل سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها بشوارع مدينة طنطا فى إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهه الخارجين على القانون .

كان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تلقى إخطارا من العقيد  حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكتب مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، يتضمن تمكنه من ضبط "م.أ " 42 سنة  عاطل  وشهرته " حمادة الصناديدى، مقيم بدائرة قسم ثان طنطا .

وجاء ذلك أثناء قيادة المتهم  سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، وبحوزته وبحوزته ٥٠٠ جرام هيروين و١٠ جرام أيس  بقصد الاتجار، وسيارة رقم ل ب د ٢٨٩١  مبلغ بسرقتها، وسلاح أبيض "خنجر" بغرض الدفاع عن النفس.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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