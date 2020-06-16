بمساحة 10 أفدنة...رئيس جامعة أسوان يتفقد مزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى بمركز نصر النوبة.. صور

قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مزرعة نموذجية للثروة الحيوانية للإنتاج الحيوانى والداجنى بعنيبة والتى تضم 6 عنابر للإنتاج الداجنى، و 2 عنبر للإنتاج الحيوانى على مساحة 10 أفدنة.





ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ودور كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية بصفات جودة عالية.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأن المزرعة تهدف إلى خدمة العملية التعلمية والبحثية فى مجال الإنتاج الحيواني والداجنى حيث تم الإنتهاء من تجهيز (2) عنبر لتسمين وتربية الأبقار، و (2) عنبر لتربية وتسمين الدواجن، وجاري الإنتهاء من المبني الإداري وعدد أخر من العنابر بمزرعة الكلية بعنيبه مركز نصر النوبة.





واقرأ أيضًا:





وأشاد أحمد غلاب بما تم إنجازه من أعمال بالقطاع الإنتاجي بالجامعة لخدمة المجتمع المحيط من خلال توفير لحوم ودواجن بجودة عالية وبأسعار مناسبة ، وكذلك لخدمة العملية التعليمية والعمل علي تدريب الطلاب في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل أحد جناحي كلية الزراعة مع الإنتاج النباتى .





كما شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من توفير البيئة المناسبة لتشغيل عنابر الدواجن لتكتمل منظومة الثروة الحيوانية والتي تمثل مشكلة مؤقتة في محافظة أسوان والعمل علي توفيرها للمواطن الأسواني بأسعار مناسبة .



