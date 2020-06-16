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رياضة

مصير المظاليم.. تفاصيل اجتماع الجبلاية مع أندية القسم الثاني اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم كواليس اجتماع اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجناينى مع أعضاء المجموعة الأولى بدوري القسم الثانى .


وأكد المصدر أن الاجتماع تناول بعض النقاط الخاصة عن اللائحة وتم مناقشة بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي المنصب ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس نائب الرئيس ٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب .


وشهدت الاجتماع  موافقة على انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد .


وعن استئناف مسابقة الدوري جاء الحديث أن اتجاه الدولة هو استئناف المسابقة وان البداية ستأتي بالدوري الممتاز وأنه سيتم وضع خطة للإجراءات الاحترازية للقسم الثاني وأن هناك اتجاه داخل الاتحاد لتقليل عدد الهبوط للقسم الثالث أو الغاء الهبوط وان مجلس إدارة الاتحاد لا يرحب بإلغاء الموسم وصعود الأوائل للممتاز.

وشهد اجتماع اللجنة الخماسية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز حضور جميع أعضاء اللجنة وعلى رأسها عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وجمال محمد على نائب رئيس الجبلاية والأعضاء محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

وقرر اتحاد الكرة إقامة اجتماعاته مع الأندية "الدوري الممتاز والقسم الثانى والثالث والرابع" على مدار 3 أيام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس لحسم مصير جميع الملفات الشائكة.

 

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة أسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم 20 يوليو القادم.

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