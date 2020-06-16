بالأبيض.. هند رضا تظهر بإطلالة صيفية على شاطئ البحر

نشرت الفنانة هند رضا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة صيفية.





ظهرت هند رضا على شاطئ البحر خلال قضاء إجازتها الصيفية، مرتدية شميز باللون الأبيض المميز، وبنطلون باللون الابيض والاسود، وقبعة أنيقة.





وخطفت الأنظار بإطلالتها المميزة، مع ترك شعرها البني القصير منسدلا بطريقة بسيطة، وارتدت هند رضا اكسسوارا انيقا، خاتم في اليد وسلسلة رقيقة في الرقبة.





كانت الفنانة هند رضا قد عملت فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.





تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.









استضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.



